Матч «Вердера» в Кубке Германии перенесли из-за коронавируса

Четвертьфинальный матч Кубка Германии «Регенсбург» — «Вердер», который должен был состояться 2 марта, перенесён из-за коронавируса, информирует официальный сайт бременского клуба.

Недавно в «Регенсбурге», выступающем во второй немецкой Бундеслиге, было выявлено несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это послужило мотивом для переноса встречи с «Вердером». Новая дата проведения матча пока не определена.

На стадии 1/8 финала «Регенсбург» в дополнительное время переиграл «Кёльн» (3:2), а «Вердер» победил в матче с «Гройтер Фюртом» (2:0).

В Бундеслиге «Вердер», набрав в 22 матчах 26 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате Германии «Бавария» (52), на втором месте «РБ Лейпциг» (50).