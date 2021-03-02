А. Миранчук: в Бергамо начинают меня узнавать. Подходят и говорят: «Вперёд, „Аталанта“!
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал, что ему нравится в Бергамо.
«Не ожидал, но очень рад получить награду игроку месяца. Благодарен всем, кто за меня голосовал. Надеюсь, буду и дальше приносить пользу команде.
Что мне понравилось в Бергамо? Очень нравится Верхний город, там очень красиво. И вообще – мне нравится Бергамо. Потихоньку начинают узнавать меня в кафе, все очень добры, с улыбкой подходят и говорят всегда: «Forza Atalanta!» («Вперед, «Аталанта»!» – прим. «Чемпионата») Мне это нравится, я очень рад, что такие люди здесь живут», – сказал Миранчук в видео, опубликованном на YouTube-канале «Аталанты».
Полузащитник Алексей Миранчук был признан лучшим футболистом января в «Аталанте».
Алексей Миранчук признан игроком месяца в «Аталанте»
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