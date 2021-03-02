Бывший президент «Барселоны» Бартомеу проведёт ночь в полицейском участке

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу проведёт ночь в полицейском участке после задержания по подозрению в коррупции, информирует Sport.es. Следующим утром функционер предстанет перед судом.
Ранее появилась информация, что Бартомеу, а также исполнительный директор Оскар Грау и глава юридического отдела клуба Роман Гомес Понти были арестованы после обысков в главном офисе «Барселоны». По информации СМИ, они были задержаны в связи с деятельностью каталонского клуба в социальных сетях. Согласно новой версии, функционеры были задержаны за использование футбольного клуба при оформлении договоров для личного обогащения.
Бартомеу был уволен из «Барселоны» осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.
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