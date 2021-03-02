«Эвертон» обыграл «Саутгемптон» в заключительной встрече 26-го тура АПЛ

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся заключительный матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Саутгемптон». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на девятой минуте матча — полузащитник «ирисок» Гилфи Тор Сигурдссон вырезал передачу на Ришарлисона, который убежал на рандеву с вратарём «святых» Фрейзером Форстером и послал мяч мимо него в ворота.

Видео гола Ришарлисона

«Ириски» взяли реванш за поражение в первом круге — матч «Саутгемптон» — «Эвертон» состоялся 25 октября 2020 года и завершился победой «святых» со счётом 2:0.

«Эвертон» в 25 матчах набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (30) — на 14-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (62).