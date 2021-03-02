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«Реал» в концовке спасся от поражения в матче с «Реалом Сосьедад»

«Реал» в концовке спасся от поражения в матче с «Реалом Сосьедад»
Футбол / Испания 0
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В матче 25-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.

На 55-й минуте нападающий «Реала Сосьедад» Порту открыл счёт. После подачи с левого фланга атаки от Монреаля в центр штрафной «Реала» Порту опередил Менди и ударом головой с рикошетом от штанги отправил мяч в сетку.

На 89-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счёт. Лукас Васкес получил пас пяткой от Вальверде на правом краю чужой штрафной и прострелил в центр чужой штрафной, откуда Жуниор ударом в касание отправил мяч в угол ворот.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Ассистенты — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр — Хуан Руис Агилера.

«Реал» в 25 матчах набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (42) находится на пятом месте.

Испания - Примера. 25-й тур
01 марта 2021, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Порту – 55'   1:1 Винисиус Жуниор – 89'
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