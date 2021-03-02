«Реал» в концовке спасся от поражения в матче с «Реалом Сосьедад»

В матче 25-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.

На 55-й минуте нападающий «Реала Сосьедад» Порту открыл счёт. После подачи с левого фланга атаки от Монреаля в центр штрафной «Реала» Порту опередил Менди и ударом головой с рикошетом от штанги отправил мяч в сетку.

На 89-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счёт. Лукас Васкес получил пас пяткой от Вальверде на правом краю чужой штрафной и прострелил в центр чужой штрафной, откуда Жуниор ударом в касание отправил мяч в угол ворот.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Ассистенты — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр — Хуан Руис Агилера.



«Реал» в 25 матчах набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (42) находится на пятом месте.