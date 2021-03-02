Уродливую статую Криштиану Роналду «оживили» при помощи популярной нейросети
Уродливую статую 36-летнего португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду «оживили» при помощи специальной нейросети Deep Nostalgia, набирающей популярность в данное время.
Совсем недавно доступ к нейросети Deep Nostalgia, которая «оживляет» портретные снимки, получили множество пользователей на бесплатной основе. Она добавляет мимику, моргание глаз и движение головы, превращая статичную картинку в анимацию. Один из пользователей «Твиттера» решил опробовать данную новинку на прославившейся на весь мир статуе Роналду, установленной на острове Мадейра.
Видео доступно в «твиттере».
Напомним, что бюст Роналду был сделан в марте 2017 года по случаю названия аэропорта в честь футболиста сборной Португалии.
Автор бюста Роналду: даже Иисус нравился не всем
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