«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Рубином»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видео с моментами, которые остались за кадром матча 20-го тура РПЛ против «Рубина» (0:2).

«Спартак» принимал «Рубин» в матче 20-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Первый гол был забит на 53-й минуте встречи. Хвича Кварацхелия получил передачу у чужой штрафной, после чего пасом нашёл Джордже Деспотовича, и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот. На 89-й минуте Деспотович оформил дубль и поставил точку в матче.

Последний раз «Спартак» проигрывал дома «Рубину» 17 июля 2010 года (0:1). Тогда на 3-й минуте гол забил Кристиан Нобоа, ныне выступающий за «Сочи».

Таким образом, «Рубин» набрал в 20 встречах 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Спартак» (35) — на четвёртом месте.