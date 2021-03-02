Спицов пропустит ЧМ, а новичок «Краснодара» Ойонго порвал «кресты». Главное к утру

Лыжник Денис Спицов сломал руку на тренировке и пропустит чемпионат мира, а новичок «Краснодара» Амбруаз Ойонго порвал «кресты» в дебютном матче – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Лыжник Денис Спицов сломал руку на тренировке и пропустит чемпионат мира.
2. Ойонго порвал «кресты» в дебютном матче за «Краснодар».
3. Роджер Федерер не сыграет на «Мастерсе» в Майами.
4. Боец UFC Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры.
5. «Реал» в концовке спасся от поражения в матче с «Реалом Сосьедад».
6. Андрей Василевский признан первой звездой недели в НХЛ.
7. «Бруклин» благодаря трипл-даблу Хардена одолел «Спёрс», «Юта» проиграла «Пеликанс».
8. Клуб MLS Бекхэма работает над приглашением Криштиану Роналду.
9. «Оттава» обыграла «Калгари», голы на счету Анисимова и Дадонова.
10. «Тоттенхэм» нашёл замену для Гарри Кейна в Италии.
11. Энди Маррей выиграл первый за полгода матч турнира АТР.
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