Спицов пропустит ЧМ, а новичок «Краснодара» Ойонго порвал «кресты». Главное к утру

Лыжник Денис Спицов сломал руку на тренировке и пропустит чемпионат мира, а новичок «Краснодара» Амбруаз Ойонго порвал «кресты» в дебютном матче – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Лыжник Денис Спицов сломал руку на тренировке и пропустит чемпионат мира.

2. Ойонго порвал «кресты» в дебютном матче за «Краснодар».

3. Роджер Федерер не сыграет на «Мастерсе» в Майами.

4. Боец UFC Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры.

5. «Реал» в концовке спасся от поражения в матче с «Реалом Сосьедад».

6. Андрей Василевский признан первой звездой недели в НХЛ.

7. «Бруклин» благодаря трипл-даблу Хардена одолел «Спёрс», «Юта» проиграла «Пеликанс».

8. Клуб MLS Бекхэма работает над приглашением Криштиану Роналду.

9. «Оттава» обыграла «Калгари», голы на счету Анисимова и Дадонова.

10. «Тоттенхэм» нашёл замену для Гарри Кейна в Италии.

11. Энди Маррей выиграл первый за полгода матч турнира АТР.

12. Двукратный участник Матча звёзд НБА завершил карьеру.