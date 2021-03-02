«Веди себя нормально, по-мужски!» Кобелев — о поведении Тедеско в сравнении с Каррерой
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев сравнил поведение бывшего и нынешнего тренеров московского «Спартака» Массимо Карреры и Доменико Тедеско.
«Посмотрите, как ведет себя Тедеско. Психология очень важна. Да, менталитет. Но когда каждый свисток он прыгает, размахивает руками — это работа на публику. А когда ты работаешь на публику — ты неискренен. У Карреры это было по-мужски.
Никто же не говорит, что Тедеско должен стоять и грустить. Веди себя нормально, по-мужски! Что он сделал с тем же Гончаренко… Мы, тренеры, наблюдаем друг за другом. Лично для меня в поведении Тедеско много показного, хоть и могу ошибаться ", — заявил Кобелев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Футбольный хейт».
Кобелев: Тедеско просто звенит пустыми банками, в его поведении много показного
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