Винисиус — самый молодой игрок со 100 матчами за «Реал» после Рауля, Касильяса и Камачо

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор провёл 100-й матч за клуб. Накануне, 1 марта, он помог команде сыграть вничью в матче 25-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад», забив на 89-й минуте (1:1).
На момент выхода на поле бразильцу было 20 лет 7 месяцев и 17 дней. Как сообщает Marca, раньше него достичь такой отметки удалось лишь трём легендам «Королевского клуба» — Раулю Гонсалесу (19 лет 3 месяца и 22 дня), Хосе Антонио Камачо (20 лет 3 месяца 20 дней) и Икеру Касильясу (20 лет 4 месяца и 2 дня). При этом форвард опередил Мануэля Санчиса, отметившего аналогичный юбилей в 20 лет 9 месяцев и 7 дней.
Винисиус перешёл в «Реал» в 2018 году. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
- 2 марта 2021
-
10:50
-
10:49
-
10:39
-
10:35
-
10:11
-
10:09
-
09:58
-
09:54
-
09:40
-
09:35
-
08:30
-
07:58
-
07:36
-
06:57
-
06:09
-
05:17
-
04:16
-
03:54
-
03:36
-
03:13
-
02:54
-
02:39
-
02:07
-
01:29
-
01:11
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:41
-
00:21
-
00:20
-
00:10
- 1 марта 2021
-
23:58
-
23:56
-
23:52