Винисиус — самый молодой игрок со 100 матчами за «Реал» после Рауля, Касильяса и Камачо

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор провёл 100-й матч за клуб. Накануне, 1 марта, он помог команде сыграть вничью в матче 25-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад», забив на 89-й минуте (1:1).



На момент выхода на поле бразильцу было 20 лет 7 месяцев и 17 дней. Как сообщает Marca, раньше него достичь такой отметки удалось лишь трём легендам «Королевского клуба» — Раулю Гонсалесу (19 лет 3 месяца и 22 дня), Хосе Антонио Камачо (20 лет 3 месяца 20 дней) и Икеру Касильясу (20 лет 4 месяца и 2 дня). При этом форвард опередил Мануэля Санчиса, отметившего аналогичный юбилей в 20 лет 9 месяцев и 7 дней.



Винисиус перешёл в «Реал» в 2018 году. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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