Суд арестовал недвижимость Промеса в Нидерландах

Суд принял решение наложить арест на недвижимое имущество нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в Утрехте (Нидерланды). Речь идет о вилле стоимостью € 2,1 млн, а также о небольшом флигеле, который был оценен в 600 тысяч евро. Такое решение принято в связи с разбирательством по делу, в котором Промес является ключевым фигурантом.
«Это было сделано в качестве обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба», — приводит слова представителя потерпевшего Йегуди Мошковича De Telegraaf.
Ранее сообщалось, что во время семейной вечеринки один из её членов был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию месяц назад, после чего началось расследование, приведшее к аресту Промеса. За такое преступление в стране предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до четырёх лет.
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