Бывший нападающий «Интера» — о Роналду: «Ювентус» не растёт из-за него как команда

Бывший нападающий «Интера» и «Аталанты» Никола Вентола считает, что «Ювентус» слишком сильно зависит от нападающего клуба Криштиану Роналду.

«Если „Ювентус“ начнет игру без Роналду, они снова победят. Им нужно подписать качественного центрального нападающего, они слишком зациклены на Роналду. По этой причине „Ювентус“ не растет как команда», — приводит слова Вентолы Calciomercato.com со ссылкой на Bobo TV.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 29 встречах за «Ювентус», в которых отметился 26 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Туринцы располагаются на 3-м месте в Серии А, отставая от «Интера» на 10 очков и имея 1 матч в запасе.

Следующий матч туринцев в итальянском чемпионате состоится сегодня, 2 марта, в 22:45 мск со «Специей».