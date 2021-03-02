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Андре Силва пошутил, что стоит € 105 млн

Андре Силва пошутил, что стоит € 105 млн
Футбол / Германия 0

Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва в шутливой форме ответил на вопрос о своей трансферной стоимости.

«Сколько я стою? Где-то € 105 млн? Шучу. Кажется, я слышал что-то про € 30 млн или около того. Мы всегда завышаем цену, когда торгуем своим товаром. Что бы ни происходило вокруг, самое важное — то, что я могу делать на поле», — приводит слова Силвы O Jogo.

Силва начинал карьеру в «Порту», а в 2017 году его приобрёл «Милан». Сумма трансфера составила € 38 млн. Из итальянской команды он уходил в аренду в «Севилью», а в 2019 году перебрался в «Айнтрахт». В прошлом году клуб из Франкфурта выкупил его контракт.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 21 матч в немецкой Бундеслиге, забил 19 голов (6 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.

Андре Силва отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико»
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