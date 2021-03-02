«Судя по голосу, всё позади». Гершкович — о состоянии Олега Романцева

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович рассказал о состоянии легендарного наставника «Спартака» Олега Романцева, с которым работал в национальной команде на рубеже веков.



«Сейчас разговаривал с Романцевым. Его забрала скорая, пока находится в реанимации, но, судя по голосу, уже всё позади. Сказал, что через пару дней будет перебираться в общую палату. Говорят, что был инфаркт, но конкретно сказать не могу. Провели определённые мероприятия, и сейчас он в очень хорошем, бодром состоянии. Мне понравился его голос — бодрый. Надо пожелать скорейшего выздоровления!» — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



О госпитализации Романцева стало известно утром сегодня, 2 марта. Впоследствии в «Спартаке» сообщили, что специалист перенёс операцию на сердце, и рассказали о его состоянии.

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