Аленичев: нынешний подбор футболистов «Спартака» не позволяет бороться даже за 2-е место

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о текущих проблемах красно-белых.

«Нынешний подбор футболистов не позволяет «Спартаку» бороться даже за второе место. А сейчас москвичи уже рискуют не попасть в тройку. «Сочи» мощно выглядит, «Локомотив» и «Динамо» прибавили. Поэтому спартаковцам нужно что-то кардинально менять. Например, позиционная атака у них как хромала в прошлом году, так хромает и сейчас, даже с приходом Промеса. Понятно, что Леонид Слуцкий хорошо подготовился к игре против голландца: казанцы не давали ему оставаться один в один, страховали друг друга. И потом — Квинси вернулся в совсем другую команду, где нет Попова, Фернанду, Зе Луиша, Луиза Адриану. Ему сложно с ходу нащупать связи с новыми партнерами», — цитирует Аленичева «Спорт-экспресс».

«Спартак» в 20 матчах российской Премьер-Лиги набрал 35 очков и занимает 4-е место, отставая от лидера чемпионата «Зенита» на 7 очков. В следующем туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», встреча пройдет 7 марта в 19:00 мск на «Открытие Арена».