Почеттино: у Мбаппе есть потенциал стать преемником Месси и Роналду

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, способен ли его подопечный, нападающий Килиан Мбаппе стать преемником главных звёзд футбола последних 15 лет — Лионеля Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).
«У него есть потенциал для этого. Единственное, чего ему не хватает, — это время. Мы не можем ускорить процесс. Но я думаю, что Килиан уже один из лучших игроков в мире. Ему понадобится время, чтобы заработать репутацию и получить признание, которого он заслуживает и которое обязательно получит», — цитирует Почеттино Le Parisien со ссылкой на AFP.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл 23 матча в чемпионате Франции, забил 18 голов (5 — с пенальти) и отдал 6 результативных передач. В Лиге чемпионов на его счету 5 мячей (1 — с пенальти) и 3 голевых паса в 6 встречах.
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