Трахтенберг: Романцев шутит: «Ставлю сейчас рекорд — лежу под шестью капельницами!»

Консультант «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о разговоре с легендарным тренером красно-белых Олегом Романцевым, который перенёс операцию на сердце.
«Только что разговаривал с Олегом Ивановичем по телефону. Держится как истинный спартаковец! Даже шутит, мол, «ставлю сейчас рекорд — лежу под шестью капельницами!» Естественно, отменили наш поход на матч с «Краснодаром». Но непременно пойдём на «Спартак» в этом сезоне. Не сомневаюсь!» — написал Трахтенберг в своём «твиттере».
О госпитализации Романцева стало известно сегодня утром, 2 марта. Впоследствии в «Спартаке» сообщили, что специалист перенёс операцию на сердце, и рассказали о его состоянии.
Романцев в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 1976 по 1983 год. В качестве тренера возглавлял московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством спартаковцы пережили один из самых успешных периодов в своей истории.
- 2 марта 2021
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