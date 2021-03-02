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Федун — об инфаркте Романцева: хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться

Федун — об инфаркте Романцева: хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться
Футбол / РПЛ 0
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун пожелал скорейшего восстановления легендарному тренеру красно-белых Олегу Романцеву, которого ранее госпитализировали из-за проблем с сердцем.

«С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжелым диагнозом. Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце нашей легенды. Сейчас состояние Олега Ивановича стабильное.

Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе. «Спартак» готов оказать всяческую поддержку. Здоровья вам, Олег Иванович", — цитирует Федуна ТАСС.

О госпитализации Романцева стало известно утром сегодня, 2 марта. Впоследствии в «Спартаке» сообщили, что специалист перенёс операцию на сердце, и рассказали о его состоянии.

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