Федун — об инфаркте Романцева: хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун пожелал скорейшего восстановления легендарному тренеру красно-белых Олегу Романцеву, которого ранее госпитализировали из-за проблем с сердцем.
«С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжелым диагнозом. Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце нашей легенды. Сейчас состояние Олега Ивановича стабильное.
Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе. «Спартак» готов оказать всяческую поддержку. Здоровья вам, Олег Иванович", — цитирует Федуна ТАСС.
О госпитализации Романцева стало известно утром сегодня, 2 марта. Впоследствии в «Спартаке» сообщили, что специалист перенёс операцию на сердце, и рассказали о его состоянии.
- 2 марта 2021
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