Кандидат в президенты «Барселоны»: Задержание Бартомеу — серьезный удар по имиджу клуба

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт прокомментировал информацию об аресте экс-главы каталонского клуба Хосепа Мария Бартомеу.

«Очень грустный день для „Барселоны“. Не следует забывать про принцип презумпции невиновности, но все же подобные события наносят огромный ущерб имиджу клуба.

Необходимо изменения, в первую очередь — сделать систему работы руководства более прозрачной, чтобы органы, осуществляющие контроль в клубе, не зависели от того, кто является президентом «Барселоны». Только так мы сможем гарантировать, что подобные ситуации больше не повторятся", — приводит слова Фонта Marca.

Ранее появилась информация, что Бартомеу, а также исполнительный директор Оскар Грау и глава юридического отдела клуба Роман Гомес Понти были арестованы после обысков в главном офисе «Барселоны». По информации СМИ, они были задержаны в связи с деятельностью каталонского клуба в социальных сетях.



Бартомеу был уволен из «Барселоны» осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.