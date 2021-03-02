Кандидат в президенты «Барселоны»: Задержание Бартомеу — серьезный удар по имиджу клуба

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт прокомментировал информацию об аресте экс-главы каталонского клуба Хосепа Мария Бартомеу.
«Очень грустный день для „Барселоны“. Не следует забывать про принцип презумпции невиновности, но все же подобные события наносят огромный ущерб имиджу клуба.
Необходимо изменения, в первую очередь — сделать систему работы руководства более прозрачной, чтобы органы, осуществляющие контроль в клубе, не зависели от того, кто является президентом «Барселоны». Только так мы сможем гарантировать, что подобные ситуации больше не повторятся", — приводит слова Фонта Marca.
Ранее появилась информация, что Бартомеу, а также исполнительный директор Оскар Грау и глава юридического отдела клуба Роман Гомес Понти были арестованы после обысков в главном офисе «Барселоны». По информации СМИ, они были задержаны в связи с деятельностью каталонского клуба в социальных сетях.
Бартомеу был уволен из «Барселоны» осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.
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