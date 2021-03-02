Скончалась легенда «Ливерпуля» Иан Сент-Джон. Ему было 82 года

Сегодня, 2 марта, в возрасте 82-ух лет умер бывший игрок «Ливерпуля» Иан Сент-Джон. Об этом сообщила пресс-служба клуба в «Твиттер».

«Мы глубоко опечалены кончиной настоящей легенды «Энфилда», Иана Сент-Джона. Мысли всех, кто причастен к «Ливерпулю», прямо сейчас находятся рядом с близкими легенды в это грустное и тяжелое время. Покойся с миром, Иан (1938-2021)».

Иан Сент-Джон перешел в «Ливерпуль» в 1961 году за рекордные на тот момент ₤37 500 тыс. В то время клуб находился во 2-ом дивизионе. За 10 лет в клубе Иан провел 425 матчей и забил 118 голов. В сезоне-1964/1965 «Ливерпуль» впервые за 70 лет одержал победу в Кубке Англии, в финале которого Иан забил победный гол в ворота «Лидс Юнайтед». Всего Иан Сент-Джон с «Ливерпулем» завоевал 6 трофеев.