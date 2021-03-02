«Спартак» пожелал Олегу Романцеву здоровья после операции на сердце

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала в «Твиттере» сообщение о легендарном тренере команды Олеге Романцеве, у которого возникли проблемы с сердцем.



«Олег Романцев госпитализирован в Москве сегодня утром. Ему успешно проведена операция на сердце, состояние стабильное. Желаем здоровья великому тренеру!» — говорится в сообщении красно-белых.



О госпитализации Романцева стало известно сегодня утром, 2 марта. Впоследствии в «Спартаке» сообщили, что специалист перенёс операцию на сердце. Сам Романцев позднее рассказал о самочувствии.



Романцев в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 1976 по 1983 год. В качестве тренера возглавлял московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством спартаковцы пережили один из самых успешных периодов в своей истории.

Олег Романцев госпитализирован. Что об этом известно Собрали главное о состоянии бывшего тренера «Спартака».