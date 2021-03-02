Пол Скоулз: система Клоппа не подходит Тьяго Алькантаре. Ему будет лучше в «МЮ»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением об игре полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантары.

«Тьяго не похож на тот тип игроков, который нужен Юргену Клоппу, не правда ли? Полузащита, нападение «Ливерпуля» — все играют на скорости 100 миль в час. Тьяго хорош в другом — он должен просто находиться в центре поля, контролировать игру, темп, подключать других игроков. Я сомневаюсь, что стиль игры «Ливерпуля» подходит ему.

Думаю, Тьяго куда лучше смотрелся бы в «Манчестер Юнайтед». В паре с хорошим опорником, который освободил бы Алькантару от лишней работы, он мог бы управлять игрой в центре поля. «Ливерпуль» и Клопп — мне кажется, они не хотят контролировать игру. Они хотят вгрызаться в глотки соперникам», — приводит слова Скоулза Goal.

«Ливерпуль», набрав 43 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.