Рыжиков не верит, что защитник «Тамбова» Гигашвили мог сдать матч «Ротору»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков прокомментировал обвинения в адрес защитника Зураба Гигашвали.

«Меня огорчают разговоры про договорные матчи, что Зурик сделал что-то не по совести. Журналисты любят искать домыслы, если больше не о чем писать, то пускай пишут о «Тамбове». Отрицательная реклама тоже реклама.

Не знаю даже, как на это реагировать, не представляю себе такое. Я на ставках никогда не играл. Это может быть в любом виде спорта, но не думаю, что в матче с «Ротором» такое было. Парень молодой, он хочет играть в футбол, старается на каждой тренировке. Не надо спускать на него всех собак. Он был расстроен после матча. Второй тайм вся команда плохо сыграла — и я где-то недоработал, и другие ребята в защите. Будем тренироваться, улучшать качества своей игры. В следующих играх Зурик покажет, что эти обвинения были не обоснованы», — цитирует Рыжикова «Спорт-экспресс».

«Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в активе.