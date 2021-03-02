Рыжиков не верит, что защитник «Тамбова» Гигашвили мог сдать матч «Ротору»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков прокомментировал обвинения в адрес защитника Зураба Гигашвали.
«Меня огорчают разговоры про договорные матчи, что Зурик сделал что-то не по совести. Журналисты любят искать домыслы, если больше не о чем писать, то пускай пишут о «Тамбове». Отрицательная реклама тоже реклама.
Не знаю даже, как на это реагировать, не представляю себе такое. Я на ставках никогда не играл. Это может быть в любом виде спорта, но не думаю, что в матче с «Ротором» такое было. Парень молодой, он хочет играть в футбол, старается на каждой тренировке. Не надо спускать на него всех собак. Он был расстроен после матча. Второй тайм вся команда плохо сыграла — и я где-то недоработал, и другие ребята в защите. Будем тренироваться, улучшать качества своей игры. В следующих играх Зурик покажет, что эти обвинения были не обоснованы», — цитирует Рыжикова «Спорт-экспресс».
«Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в активе.
- 2 марта 2021
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