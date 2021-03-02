Сергей Рыжиков: пять месяцев сижу без зарплаты. Пока супруга меня кормит

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал о финансовых проблемах в клубе.

«В декабре или январе получили от приставов 22 тысячи рублей. Это я получил последний раз зарплату за сентябрь. Считайте: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль — пять месяцев без зарплаты.

И это не только у меня такая ситуация. Административный штаб, медицинский штаб, работники клуба и пять футболистов, которые у нас остались. Ребята, которые уже ушли из клуба, наверное, какие-то выплаты получили. А тем, кто остался, пока ни копейки не выплатили. Нам пообещали до четверга какие-то деньги выплатить. Посмотрим, как сдержит свое слово руководство клуба.

Есть денежки, конечно. Вкладывал в недвижимость — дай бог супруге здоровья, она всем этим занимается. Пока супруга меня кормит», — сказал Рыжиков в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Средства будут выделены при условии выполнения клубом пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.