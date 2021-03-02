Министр спорта назвал лимит на легионеров проблемным направлением в российском футболе

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос о причинах неудач отечественных клубов в еврокубках.
«В ближайшее время состоится предметный разговор об этом. Не буду ничего говорить о лимите на легионеров. Это, скажем так, одно из проблемных направлений, поэтому надо рассматривать в комплексе», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Напомним, по итогам прошлого сезона в еврокубки вышли шесть российских команд. «Динамо» и «Ростов» не сумели преодолеть отборочный этап Лиги Европы. «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов, а ЦСКА не сумел пробиться в плей-офф Лиги Европы. Лучше остальных выступил «Краснодар», финишировавший третьим в группе Лиги чемпионов, однако команда вылетела из Лиги Европы уже на стадии 1/16 финала, проиграв в двух матчах загребскому «Динамо».
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