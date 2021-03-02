В штабе Лапорты отреагировали на информацию, что он хочет пригласить Артету в «Барселону»

Рафа Юсте, представитель штаба кандидата в президенты «Барселоны» Жоана Лапорты, прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера команды наставника «Арсенала» Микеля Артеты.
«Я полностью опровергаю эту информацию. Желаю Куману успешного сезона. Мы с Жоаном хотим выразить поддержку футболистам. Работа Кумана заслуживает похвалы. Он действует смело, делая ставку на воспитанников клуба. И всё это в отсутствие президента! От этого работа Рональда только ценнее. Артета — прекрасный тренер и друг Гвардиолы, но мы с ним не общались», — цитирует Юсте Sport.es.
Артера начал тренерскую деятельность в качестве помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». В декабре 2019 года специалист возглавил «Арсенал». Контракт испанца с «канонирами» рассчитан до 2023 года.
- 2 марта 2021
-
15:28
-
15:24
-
15:02
-
14:55
-
14:43
-
14:40
-
14:11
-
14:03
-
13:46
-
13:43
-
13:15
-
13:08
-
12:45
-
12:44
-
12:40
-
12:22
-
12:14
-
11:55
-
11:29
-
11:18
-
11:16
-
10:50
-
10:49
-
10:39
-
10:35
-
10:11
-
10:09
-
09:58
-
09:54
-
09:40
-
09:35
-
08:30
-
07:58
-
07:36
-
06:57