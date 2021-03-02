В штабе Лапорты отреагировали на информацию, что он хочет пригласить Артету в «Барселону»

Рафа Юсте, представитель штаба кандидата в президенты «Барселоны» Жоана Лапорты, прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера команды наставника «Арсенала» Микеля Артеты.



«Я полностью опровергаю эту информацию. Желаю Куману успешного сезона. Мы с Жоаном хотим выразить поддержку футболистам. Работа Кумана заслуживает похвалы. Он действует смело, делая ставку на воспитанников клуба. И всё это в отсутствие президента! От этого работа Рональда только ценнее. Артета — прекрасный тренер и друг Гвардиолы, но мы с ним не общались», — цитирует Юсте Sport.es.



Артера начал тренерскую деятельность в качестве помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». В декабре 2019 года специалист возглавил «Арсенал». Контракт испанца с «канонирами» рассчитан до 2023 года.

Микель Артета может стать главным тренером «Барселоны»