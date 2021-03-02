Бартомеу временно отпустили на свободу

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу временно выпущен на свободу, сообщает Marca.

Следственный суд Барселоны принял решение освободить Бартомеу под залог после того, как он воспользовался своим правом не давать показания. Отмечается, что бывший президент «Барселоны» по-прежнему остается подозреваемым. В ближайшее время Бартомеу ознакомится с материалами дела и даст показания судье.

Ранее появилась информация, что Хосеп Мария Бартомеу, а также исполнительный директор Оскар Грау и глава юридического отдела клуба Роман Гомес Понти были арестованы после обысков в главном офисе «Барселоны». По информации СМИ, они были задержаны в связи с деятельностью каталонского клуба в соцсетях.



Бартомеу был уволен из «Барселоны» осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.