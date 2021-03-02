Главный тренер «Астон Виллы»: Грилиша не будет в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит рассказал о состоянии капитана и полузащитника бирмингемцев Джека Грилиша.

«Он еще не готов, поэтому он не полетит с нами в Шеффилд. Мы очень расстроены, потому что Грилиш — игрок мирового класса, с ним команда играет лучше. Но травмы — часть футбола. Он все еще чувствует дискомфорт при определенных движениях. Когда это пройдет — Джек сразу же присоединится к команде на тренировках.

Было много разговоров на тему того, что «Астон Вилла» — команда одного игрока, что без Грилиша мы не сможем побеждать. Но я твердо верю в своих игроков», — цитирует Смита Sky Sports.

«Астон Вилла» в 24 матчах набрала 39 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Следующая встреча в рамках АПЛ состоится на выезде завтра, 3 марта, в 21:00 мск с «Шеффилд Юнайтед».