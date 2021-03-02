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Игрок «Вероны», едва не погибший после удара током и падения с поезда, выписан из больницы

Игрок «Вероны», едва не погибший после удара током и падения с поезда, выписан из больницы
Футбол / Италия 0

Защитник молодёжной команды «Вероны» Андреа Грезеле был выписан из больницы, сообщает пресс-служба клуба.

18-летний футболист успешно прошёл первый этап реабилитации, в ходе которого у него не было выявлено проблем с движением и мышлением, и продолжит восстанавливаться дома.

Месяц назад, в начале февраля, Грезеле едва не погиб и попал в реанимацию. Он перелез через забор у железной дороги и взобрался на крышу вагона, где его ударило током. В результате Андреа упал с высоты четырёх метров. Сообщалось, что врачи диагностировали у него перелом позвонка, внутричерепную гематому и ожог руки.

Грезеле ещё не выступал за основную команду «Вероны». За молодёжный состав в нынешнем сезоне защитник сыграл 9 матчей.

Защитник «Вероны» попал в реанимацию после падения с крыши вагона
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