Игрок «Вероны», едва не погибший после удара током и падения с поезда, выписан из больницы
Защитник молодёжной команды «Вероны» Андреа Грезеле был выписан из больницы, сообщает пресс-служба клуба.
18-летний футболист успешно прошёл первый этап реабилитации, в ходе которого у него не было выявлено проблем с движением и мышлением, и продолжит восстанавливаться дома.
Месяц назад, в начале февраля, Грезеле едва не погиб и попал в реанимацию. Он перелез через забор у железной дороги и взобрался на крышу вагона, где его ударило током. В результате Андреа упал с высоты четырёх метров. Сообщалось, что врачи диагностировали у него перелом позвонка, внутричерепную гематому и ожог руки.
Грезеле ещё не выступал за основную команду «Вероны». За молодёжный состав в нынешнем сезоне защитник сыграл 9 матчей.
Защитник «Вероны» попал в реанимацию после падения с крыши вагона
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