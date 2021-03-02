Куман: для меня Бартомеу — особенный человек

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал арест бывшего президента клуба Хосепа Марии Бартомеу. Вчера, 1 марта, бывшего президента каталонцев задержали в связи с деятельностью клуба в социальных сетях. Сегодня, 2 марта, Бартомеу отпустили под залог.

«Очевидно, что для имиджа «Барселоны» произошедшее — это нехорошо. Мы должны подождать и посмотреть, что будет дальше. Нам нужно готовиться к завтрашнему дню и делать свою работу настолько хорошо, насколько это возможно.

Лично для меня Бартомеу всегда был особенным человеком», — приводит слова Кумана Sport.es.

19 августа 2020 года Бартомеу назначил Кумана главным тренером «Барселоны». На данный момент каталонцы в Примере идут на 2-м месте, набрав 53 очка и отставая от мадридского «Атлетико» на 5 очков. В Лиге чемпионов сине-гранатовые в первом матче 1/8 финала уступили «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:4.