Лукаку признан лучшим игроком Серии А в феврале

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку стал лучшим игроком месяца в Серии А, сообщил официальный сайт итальянской лиги. В 4-х играх в феврале бельгиец забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.
Ранее эту награду в сезоне-2020/2021 получали Алехандро Гомес, Златан Ибрагимович, Криштиану Роналду, Хакан Чалханоглу и Сергей Милинкович-Савич.
В сезоне-2020/2021 итальянской лиги Лукаку забил 18 голов и занимает 2-е место в бомбардирской гонке, отставая от Криштиану Роналду на 1 гол. В Лиге чемпионов бельгиец провел 5 матчей и забил 4 гола. В Кубке Италии Лукаку сыграл 3 матча, в которых забил 2 мяча.
«Интер» после 24-х туров в итальянской Серии А занимает 1-е место, опережая «Милан» на 4 очка. Следующая игра состоится на выезде 4 марта в 22:45 мск против «Пармы».
- 2 марта 2021
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