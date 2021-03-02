«Зенит», «Локомотив» и «Динамо» интересуются вратарём «Химок» Лантратовым

Вратарь «Химок» Илья Лантратов летом может сменить команду. К футболисту проявляют интерес три клуба Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, которые знакомы с ситуацией.
«За голкипером наблюдают «Зенит», «Локомотив» и «Динамо», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что наибольшее внимание исходит от сине-бело-голубых, так как они планируют обновить вратарскую линию. Напомним, что санкт-петербургский клуб также изучает возможность подписания Сослана Джанаева из «Сочи».
Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года, а ранее играл за «Факел» и «Балтику». С 2014 по 2016 находился в системе «Локомотива». В нынешнем сезоне 25-летний вратарь провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге и пропустил 31 гол.
- 2 марта 2021
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