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«Зенит», «Локомотив» и «Динамо» интересуются вратарём «Химок» Лантратовым

«Зенит», «Локомотив» и «Динамо» интересуются вратарём «Химок» Лантратовым
Футбол / РПЛ 0
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Вратарь «Химок» Илья Лантратов летом может сменить команду. К футболисту проявляют интерес три клуба Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, которые знакомы с ситуацией.

«За голкипером наблюдают «Зенит», «Локомотив» и «Динамо», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что наибольшее внимание исходит от сине-бело-голубых, так как они планируют обновить вратарскую линию. Напомним, что санкт-петербургский клуб также изучает возможность подписания Сослана Джанаева из «Сочи».

Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года, а ранее играл за «Факел» и «Балтику». С 2014 по 2016 находился в системе «Локомотива». В нынешнем сезоне 25-летний вратарь провёл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге и пропустил 31 гол.

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Ему приходилось греть воду кипятильником, чтобы искупаться после матчей. Сейчас он тащит «Химки».
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