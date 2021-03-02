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«Братуха, потом споём?» Глушаков подколол Промеса песней «Шоколадный заяц»

«Братуха, потом споём?» Глушаков подколол Промеса песней «Шоколадный заяц»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков подколол бывшего партнёра по московскому «Спартаку» Квинси Промеса в историях своего «инстаграма».

Глушаков разместил зацикленную видеозапись, на которой он вместе с Промесом. В момент, когда Квинси что-то говорит, на фоне играет песня Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц». Создаётся впечатление, что песню исполняет Промес.

«Братуха, потом споём?» — подписал видеоролик Глушаков.

25 февраля «Спартак» объявил на своём официальном сайте о завершении перехода Промеса из «Аякса». 29-летний футболист успешно прошёл медицинский осмотр и подписал контракт с красно-белыми. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Сумма сделки составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.

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