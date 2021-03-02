Куман — о быстром восстановлении Педри: есть вещи, которые невозможно объяснить

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с «Севильей» признался, что удивлён стремительным восстановлением нападающего Педри.
Ранее стало известно, что 18-летний футболист вернулся к тренировкам с командой намного раньше, чем предполагалось. Он получил травму в матче 25-го тура испанской Примеры с «Севильей» (2:0), состоявшемся 27 февраля, и был заменён. Более того, в отель он вернулся на костылях. Ожидалось, что восстановление займёт две-три недели, однако на деле он вышел на тренировку спустя всего три дня.
«Есть вещи, которые невозможно объяснить. Вчера днём я был удивлён. Педри тренировался индивидуально, и сегодня не испытывал никаких проблем. Посмотрим, что будет на завтрашней тренировке. Думаю, он может попасть в заявку на матч Кубка», — приводит слова Кумана Goal.com.
Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» — «Севилья» состоится завтра, 3 марта, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой «Севильи» со счётом 2:0.
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