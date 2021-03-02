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Златан Ибрагимович сделал новый выпад в адрес Леброна Джеймса

Златан Ибрагимович сделал новый выпад в адрес Леброна Джеймса
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вновь вступил в заочный спор с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Спортсмены должны быть спортсменами, а политики должны оставаться политиками. Расизм и политика — это разные вещи. Мы, спортсмены, объединяем мир, а политики его разделяют. Мы не занимаемся другими вещами, потому что у нас это плохо получается, иначе я был бы в политике. Таково моё сообщение», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Ранее Ибрагимович заявил, что Леброн слишком активно лезет в политику, чего он делать не должен. Джеймс ответил, что никогда не будет молчать перед лицом социальной несправедливости и проблем на расовой почве. Некоторые спортсмены поддержали Джеймса в данном конфликте.

Леброн Джеймс во второй раз лаконично ответил на выпад Златана Ибрагимовича
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