Златан Ибрагимович сделал новый выпад в адрес Леброна Джеймса
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вновь вступил в заочный спор с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.
«Спортсмены должны быть спортсменами, а политики должны оставаться политиками. Расизм и политика — это разные вещи. Мы, спортсмены, объединяем мир, а политики его разделяют. Мы не занимаемся другими вещами, потому что у нас это плохо получается, иначе я был бы в политике. Таково моё сообщение», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.
Ранее Ибрагимович заявил, что Леброн слишком активно лезет в политику, чего он делать не должен. Джеймс ответил, что никогда не будет молчать перед лицом социальной несправедливости и проблем на расовой почве. Некоторые спортсмены поддержали Джеймса в данном конфликте.
Леброн Джеймс во второй раз лаконично ответил на выпад Златана Ибрагимовича
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