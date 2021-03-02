РФС может уволить монтажёра, изменившего фото с игрой рукой Мозеса в матче с «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) проводит проверку в отношении ответственного за изменение снимка для разбора момента с пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2).



Напомним, в начале встречи в ворота красно-белых был назначен спорный пенальти после того, как мяч коснулся руки полузащитника Виктора Мозеса. ЭСК позднее одобрила решение судьи, после чего РФС предоставил материалы по эпизоду. Фанаты «Спартака» заподозрили, что на фотографии мяч был перемещён на другое место с помощью монтажа, чтобы игра рукой не вызывала вопросов.



«РФС проводит внутреннюю проверку, решения будут приняты по её итогам», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

В РФС ответили на подозрения в монтаже при разборе момента с пенальти в ворота «Спартака»