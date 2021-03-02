Мария Орзул ответила на проявление «футбольного сексизма» со стороны Андрея Кобелева

Телеведущая Мария Орзул ответила на слова бывшего тренера московского «Динамо» Андрея Кобелева, главный посыл которых был таков: женщины не разбираются в футболе.

«21-й век, друзья, а мы застряли где-то там, где женщинам не позволялось высовывать нос из кухни, если мужчина на диване перед телеком с футболом. Я не буду сейчас оправдываться, перечислять навыки и спортивные (читай футбольные) познания свои и своих коллег-девчонок, не вижу в этом смысла, честно. Но я искренне не могу понять, почему футбол — это исключительно мужская территория.

Почему в Европе в футбольных программах, на бровках, в раздевалках, и т.д. вовсю работают девушки-журналисты, получая тонны комплиментарных комментариев в тех же соцсетях, а в России я должна каждый день оправдываться за свое присутствие в футбольном эфире?

Я не считаю себя отъявленной феминисткой, я прекрасно понимаю, что где-то сильнее мужчины, где-то — мы, девушки. Но вы уж извините, уважаемый сильный пол, но «лезть» мы имеем право куда угодно. Вы же на кухню заходите, периодически.

А если серьезно, на российском спортивном телевидении немало девушек, понимающих в спорте — и, в частности, в футболе. Красивые, умные, талантливые. Вам, мужчинам, ну как минимум должно быть приятно, что в одном кадре с вами две главные страсти — футбол и женщины. Которые еще и говорить умеют», — цитирует Орзул «Плеймейкер».