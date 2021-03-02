Корян и Гапон вернулись к тренировкам в «Химках»

Футболисты «Химок» Аршак Корян и Евгений Гапон восстановились после травм и вернулись к тренировкам, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.



Напомним, нападающий Корян последний раз выходил на поле в декабре 2020 года, а защитник Гапон не играл с начала ноября прошлого года.



Подмосковные «Химки» в 20 матчах набрали 28 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42). В тройку лидеров турнира входят московский ЦСКА (37) и «Сочи» (36).



В следующем туре чемпионата России «Химки» сыграют с волгоградским «Ротором». Встреча состоится 6 марта на стадионе «Волгоград Арена». Начало встречи — в 16:30 мск.

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