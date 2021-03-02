Ибрагимович: у нас с Лукаку нет никаких проблем

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметил, что его конфликт с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку исчерпан.
Напомним, стычка футболистов произошла во время матча 1/4 финала Кубка Италии. В концовке первого тайма защитник «россонери» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. В ходе перепалки Ибрагимович что-то говорил Лукаку с улыбкой на лице, пока бельгийского форварда держали партнёры по команде. Арбитр дал обоим игрокам по жёлтой карточке.
«Если он хочет приехать в Сан-Ремо — добро пожаловать. То, что происходит на поле, остаётся в его пределах. У нас с Лукаку нет никаких проблем», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.
Ранее стало известно, что Ибрагимович станет почётным гостем музыкально фестиваля в Сан-Ремо.
- 2 марта 2021
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