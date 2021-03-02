Монтажёр РФС объяснил причину использования фотошопа в эпизоде с игрой рукой Мозеса

Монтажёр Российского футбольного союза (РФС), ответственный за изменение снимка для разбора момента с пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2), объяснил причину использования фотошопа.

«На видео с матча этот момент действительно показан не чётко. А вот на фото «СЭ» – идеально. Именно поэтому монтажер РФС в одном из повторов наложил кадр «СЭ» для более четкой картинки. Но здесь важна деталь: из фото «СЭ» в видео вставляли не мяч, а половину тела Мозеса (руку, голову, грудь и мяч)», — передаёт Eurosport объяснение монтажёра.

Кроме того, монтажёр подчеркнул, что его фотошоп, который впоследствии появился на сайте РФС, никак не повлиял на решение экспертно-судейской комиссии. У ЭСК есть собственные материалы для изучения. А это скандальное видео монтировалось уже после заседания. И сделано было с одной целью — достовернее объяснить решение комиссии.

Российский футбольный союз (РФС) проводит проверку в отношении ответственного за фотошоп в эпизоде с игрой рукой Мозеса.



Напомним, в начале встречи в ворота красно-белых был назначен спорный пенальти после того, как мяч коснулся руки полузащитника Виктора Мозеса. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) позднее одобрила решение судьи, после чего РФС предоставил материалы по эпизоду. Фанаты «Спартака» заподозрили, что на фотографии мяч был перемещён на другое место с помощью монтажа, чтобы игра рукой не вызывала вопросов.