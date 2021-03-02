«Ювентус» — «Специя»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 2 марта, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Специя». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Специя».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Юаном Лука Сакки. В бригаду войдут ассистенты Валерио Коларосси и Родольфо Ди Вуоло. Резервный рефери — Маттео Маркетти.



Туринский «Ювентус» в 23 матчах набрал 46 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Специя» (25) — на 15-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (56).



В первом круге турнира «Специя» проиграла «Ювентусу» со счётом 1:4. Встреча состоялась 1 ноября 2020 года.