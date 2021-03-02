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«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Англия 0
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Сегодня, 2 марта, состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Вулверхэмтон». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. В бригаду войдут ассистенты Адам Нанн и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Энтони Тейлор.

«Манчестер Сити» в 26 матчах набрал 62 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон» (34) — на 12-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (50) и «Лестер Сити» (49).

В первом круге турнира «Вулверхэмптон» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:3. Встреча состоялась 21 сентября 2020 года.

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