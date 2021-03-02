Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко вернулся к работе

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко вернулся к руководству командой, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
Напомним, Черевченко пропустил матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:1), который состоялся 27 февраля, из-за недомогания. Во время встречи командой руководил старший тренер Валерий Климов.
«Красно-чёрные начали подготовку к матчу с «Ротором». Входим в недельный цикл под руководством Игоря Геннадьевича», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Химок» в «Твиттере».
Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко возглавил «Химки» 25 сентября. Специалист работал в стане «пушкарей» с 2018 по 2020 год. «Химки» в 20 встречах набрали 28 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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