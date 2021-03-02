Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч Серии А с «Кротоне»

«Аталанта» опубликовала заявку на матч 25-го тура итальянской Серии А с «Кротоне». В список, состоящий из 20 футболистов, попал российский полузащитник Алексей Миранчук.



Заявка «Аталанты»: Росси, Спортьелло, Голлини, Толои, Мэле, Госенс, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Паломино, Руггери, Гисланди, Фройлер, Малиновский, Пессина, Миранчук, Пашалич, Муриэль, Иличич, Сапата.



Матч 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Кротоне» состоится завтра, 3 марта, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало встречи — в 22:45 мск.



«Аталанта» в 24 матчах набрала 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2020/2021. «Кротоне» (12) идёт на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (56).