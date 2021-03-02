Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч Серии А с «Кротоне»

Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч Серии А с «Кротоне»
Футбол / Италия 0

«Аталанта» опубликовала заявку на матч 25-го тура итальянской Серии А с «Кротоне». В список, состоящий из 20 футболистов, попал российский полузащитник Алексей Миранчук.

Заявка «Аталанты»: Росси, Спортьелло, Голлини, Толои, Мэле, Госенс, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Паломино, Руггери, Гисланди, Фройлер, Малиновский, Пессина, Миранчук, Пашалич, Муриэль, Иличич, Сапата.

Матч 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Кротоне» состоится завтра, 3 марта, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало встречи — в 22:45 мск.

«Аталанта» в 24 матчах набрала 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2020/2021. «Кротоне» (12) идёт на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (56).

Гасперини: «Аталанта» конкурентоспособна, но не думает о победе в чемпионате Италии
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021