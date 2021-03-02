«Суарес, Видаль и Ракитич оказались в такой же ситуации». Семеду — об уходе из «Барселоны»

Защитник «Вулверхэмптона» Нелсон Семеду рассказал, почему покинул «Барселону».



«Вернувшись из отпуска, я поехал в Барселону с семьёй, и мы поговорили. В клубе объяснили, что существуют экономические проблемы, и я – один из тех игроков, которые могут уйти и принести клубу деньги. В такой же ситуации оказались Суарес, Видаль и Ракитич.

Сейчас у многих клубов есть финансовые проблемы, потому что болельщиков не допускают на стадионы. В Барселоне, например, люди не могут посещать музеи. В футболе всё может произойти, но я был удивлён, что мне разрешили уйти. Переход в «Вулверхэмптон» — хорошее решение, мне не пришлось думать дважды», — приводит слова Семеду The Telegraph.



Напомним, Семеду перешёл из «Барселоны» в «Вулверхэмптон» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 30 млн + € 10 млн в качестве бонусов.