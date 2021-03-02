Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч Серии А со «Специей»

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Специи» на матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Специя».
«Ювентус»: Щенсны, Данило, Демирал, де Лигт, Алекс Сандро, Кьеза, Бентанкур, Рабьо, Маккенни, Кулушевски, Роналду.
«Специя»: Проведель, Виньяли, Эрлич, Терци, Маркицца, Эстевес, Сена, Маджоре, Фариас, Н'Зола, Гьяси.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Юаном Лука Сакки. В бригаду войдут ассистенты Валерио Коларосси и Родольфо Ди Вуоло. Резервный рефери — Маттео Маркетти.
Туринский «Ювентус» в 23 матчах набрал 46 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Специя» (25) — на 15-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (56).
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