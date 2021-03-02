«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон Уондерерс» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Лапорт, Уолкер, Родриго Эрнандес, Де Брёйне, Стерлинг, Б. Силва, Марез, Жезус.
Запасные: Стеффен, Стоунс, Зинченко, Эрик Гарсия, Фернандиньо, Гюндоган, Агуэро, Фоден, Ферран Торрес.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Дендонкер, Коди, Сес, Хувер, Семеду, Хонни, Моутинью, Невеш, Адама Траоре, Нету.
Запасные: Радди, Боли, Айт Нури, Килман, Гиббз-Уайт, Феррейра, Отасови, Силва, Виллиан Жозе.
«Манчестер Сити» в 26 матчах набрал 62 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон» (34) — на 12-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (50) и «Лестер Сити» (49).
Матч первого круга «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» состоялся 21 сентября 2020 года и завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 3:1.
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