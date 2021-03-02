Семеду: Месси никогда не тренировал штрафные, для него это было естественно. Он невероятен

Защитник «Вулверхэмптон Уондерерс» и сборной Португалии Нелсон Семеду, ранее выступавший за «Барселону», поделился воспоминаниями о нападающем каталонцев Лионеле Месси.



«Мои впечатления об игре Лео? Просто вау! У меня действительно нет слов, которыми можно было бы описать, насколько он невероятен. Знаете, что делает его ещё более восхитительным? За всё время, что я был в «Барселоне», я ни разу не видел, чтобы он исполнял штрафные на тренировках. Я клянусь, он просто не делает этого.



Мы всегда тренировали удары с дальней дистанции, но Месси никогда этого не делал. Для него это было естественно. Говорят, что работа ведет к совершенству, а он не работал, но всё равно у него всё получалось идеально. Невероятный игрок, это невозможно объяснить. Когда он бил штрафной в полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпулю», я стоял прямо за ним.



В одном из моих первых матчей за «Барселону» он получил мяч и прошёл мимо трёх, четверых, пятерых игроков соперника. Я думал: «Как этот парень делает это?» Он заставляет хороших игроков выглядеть плохо», – приводит слова Семеду The Telegraph.



Напомним, Семеду перешёл из «Барселоны» в «Вулверхэмптон» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 30 млн + € 10 млн в качестве бонусов.

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