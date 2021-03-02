Рондон: отставание ЦСКА от «Зенита» в чемпионате не столь велико, чтобы забыть об интриге

Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон поделился мнением об уровне конкуренции в Российской Премьер-Лиге.



«Уровень конкуренции на всех этажах таблицы по-прежнему очень высок, а такая борьба говорит, в том числе, о серьёзном уровне турнира. Отставание ЦСКА от „Зенита“ не столь велико, чтобы забыть о чемпионской интриге. Напротив, она жива. С другой стороны, совсем близко от нас „Спартак“ и другие команды, которые также рассчитывают подняться в таблице. Постараемся выступить как можно успешнее и решить наши задачи. Моя главная задача в том, чтобы помочь ЦСКА добиваться побед. Я нападающий, моя цель – ворота соперника», — приводит слова Рондона Bobsoccer.

Лидером чемпионата России является набравший в 20 матчах 42 очка «Зенит». В тройку лидеров турнира входят ЦСКА (37) и «Сочи» (36).