Галицкий «душит» воспитанников, Федотов нужнее «Зениту», чем Семак. Слушайте «Наш Чемп»

Всем привет! Это автор «Чемпа» Евгений Марков. Недавно вы могли читать моё серьёзное интервью со Стефаном Страндбергом из «Урала» – про смерть брата и футбол во время депрессии, а также другие тексты про жизнь и за жизнь наших клубов во время сборов.



И вот – вернулась РПЛ, мы с коллегой Андрем Панковым обсудили первый зимне-весенний тур и всю эту насыщенную жизнь в подкасте «Наш Чемп».



Если нет времени на матчи и долгую аналитику – слушайте наш концентрированный разговор. 45 минут (или 22,5 в быстрой перемотке) про все клубы и матчи, без интриг и расследований, зато с инсайдами.



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Таймкоды вам помогут:

00:00 – Хай-Салам!

2:00 – «Локо» – ЦСКА / сильный Рондон, тягучий футбол Николича, где Чалов

8:32 – «Спартак» – «Рубин» / дебют Промеса, важный трансфер в аналитический отдел «Рубина»

15:51 – «Зенит» – «Ростов» / Лунёв уезжает, Тугарева никто не хотел, Семак всё?

23:15 – «Сочи» – «Арсенал» / Лига чемпионов на «Фиште», Федотов нужен «Зениту» / стокгольмский синдром Панкова

27:25 – «Ахмат» – «Динамо» / тинейджеры Шварца и магия Воронина

31:52 – «Краснодар» – «Урал» / Галицкий идёт не туда и душит воспитанников

39:00 – «Химки» – «Уфа» / «Черевченко творит чуму»

40:36 – «Тамбов» – «Ротор» / Мы нашли позитив в самом депрессивном клубе страны